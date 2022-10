Tumori: confermato accreditamento Uems per il Crob di Rionero

(ANSA) - POTENZA, 19 OTT - L'Unità operativa complessa di Medicina nucleare dell'Irccs Crob di Rionero in Vulture (Potenza) "ha ottenuto la conferma dell'accreditamento dell'Unione dei Medici specialisti europei/Associazione europea di medicina nucleare Uems/Eanm, sia come 'Department' che come 'Training Center', ovvero centro in cui si può effettuare la formazione delle diverse figure professionali coinvolte nella presa in carico del paziente in Medicina nucleare". Lo ha reso noto l'ufficio stampa dell'stesso Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico.

Nel comunicato è sottolineato che "l'attestazione Uems/Eanm ha una durata quinquennale ed è stata conseguita per la prima volta dalla Medicina nucleare dell'Irccs Crob nel 2010. Dopo il primo rinnovo nel 2015 arriva oggi, dopo congrue e significative verifiche da parte del Board europeo, la seconda attestazione che conferma il rigido mantenimento di tutti i parametri di qualità offerti ai pazienti. La cerimonia, che si è svolta a Barcellona, si sarebbe dovuta tenere nel 2020 ma a causa della pandemia da Covid 19 è stata rinviata al 2022". (ANSA).