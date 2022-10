Giro 2023: in Basilicata un arrivo di tappa e una partenza

(ANSA) - POTENZA, 17 OTT - In Basilicata la 106/a edizione del Giro d'Italia - in programma dal 6 al 28 maggio 2023 - arriverà per la terza tappa l'8 maggio "quando la Carovana Rosa partirà da Vasto (Chieti) per raggiungere il traguardo a Melfi (Potenza) per un totale di 210 chilometri. Il giorno dopo partenza da Venosa (Potenza) per raggiungere lago Laceno dopo aver percorso 184 chilometri". Lo ha annunciato l'Apt lucana, sottolineando che "la Basilicata sarà anche la regione d'Italia più a Sud del Giro". (ANSA).