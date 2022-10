Al San Carlo iniziative per i 25 anni del Centro Pma

(ANSA) - POTENZA, 13 OTT - Da oggi e fino a sabato 15 ottobre, nell'ospedale San Carlo di Potenza, è in programma una tre giorni di formazione avanzata e dibattito sulle tecniche più moderne di Procreazione medicalmente assistita (Pma).

L'iniziativa è stata organizzata in occasione del venticinquesimo anno di attività del Centro Pma del dipartimento Materno-infantile dell'Azienda ospedaliera regionale San Carlo, guidato dal dottor Sergio Schettini.

Nelle prime due giornate, nelle sale del padiglione F2, al centro l'inquadramento diagnostico e sulla terapia dell'infertilità di coppia. Si proseguirà con la discussione sulle tecniche di procreazione medicalmente assistita di I, II e III livello e sulle sperimentazioni in ambito clinico e farmacologico, passando per le strategie di preservazione della fertilità.

"Il settore della Procreazione medicalmente assistita - ha evidenziato il direttore sanitario dell'Aor San Carlo, Angela Pia Bellettieri - è una realtà in continua evoluzione che richiede la formazione continua delle numerose figure professionali che ruotano intorno al problema della infertilità.

Il Centro di Potenza è per tutti noi motivo di orgoglio e segno tangibile dell'incontro di innovazione, studio, ricerca e professionalità. Con questo entusiasmo e con questi necessari punti fermi - ha concluso il direttore - occorre sostenere con forza le diverse figure professionali presenti negli ospedali per garantire scenari di cura e assistenza sempre più all'altezza delle sfide che la sanità impone".

Per Schettino, "è necessario un approccio multidisciplinare tra le varie figure professionali alla luce dei più recenti progressi ottenuti nel settore della fisiopatologia della riproduzione umana".

Sabato 15 ottobre, a partire dalle ore 9 alle 13, con una iniziativa pubblica, si ripercorrerà a Potenza, nell'atrio della palazzina amministrativa del San Carlo, la storia del Centro con alcune testimonianze e interviste ai pazienti trattati. (ANSA).