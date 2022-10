A Potenza si apre voragine, camion dell'Acta ci finisce dentro

(ANSA) - POTENZA, 03 OTT - Una voragine - larga circa un metro e mezzo di diametro - si è aperta stamani, a Potenza, in via Sabbioneta, nei pressi del Liceo scientifico Galileo Galilei: vi è finito dentro, con la ruota posteriore sinistra, un camion dell'Acta (la società che gestisce il servizio della raccolta dei rifiuti). Illeso l'autista. La voragine dovrebbe essere stata causata da una perdita d'acqua rimasta sotterranea.

Sul posto sono intervenuti tecnici del Comune, agenti della Polizia municipale e i Vigili del fuoco che hanno "liberato" il mezzo, che non ha subito particolari danni. (ANSA).