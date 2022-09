Coldiretti: anche la Basilicata al Villaggio di Milano

(ANSA) - POTENZA, 30 SET - C'è anche la Basilicata a Milano al Villaggio della Coldiretti "per toccare con mano la centralità e i primati dell'agricoltura italiana messi a rischio da guerra e rincari energetici e vivere un giorno da contadino tra le aziende agricole ed i loro prodotti, a tavola con gli agrichef, in sella ad asini e cavalli, nella stalla con mucche, pecore, capre e conigli, nelle fattorie didattiche e negli agriasili dove i bambini possono imparare a impastare il pane o a fare l'orto".

In particolare - secondo quanto reso noto dall'ufficio stampa dell'organizzazione di categoria lucana - "è presente una delegazione di aziende agricole lucane e tra queste la cooperativa 'La nuova aurora' con i prodotti del marchio agroalimentare 'Io sono lucano'".

Per il presidente della Coldiretti lucana, Antonio Pessolani, "si tratta di una importante vetrina per i nostri prodotti agroalimentari dei cinque progetti di filiera, cereali, carne, latte, ortofrutta e erbe officinali ma anche acquistare direttamente dagli agricoltori le più golose tipicità lucane e del resto del Paese. Sarà anche possibile fare la Spesa sospesa, l'iniziativa di solidarietà lanciata da Campagna Amica - conclude Pessolani - per donare prodotti agroalimentari 100% italiani alle famiglie bisognose". Pessolani è a Milano con il direttore provinciale di Potenza, Luca Celestino, e con il presidente de 'La nuova Aurora', Rocco Pafundi. (ANSA).