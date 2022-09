Regione: Fdi, "candidato governatore 2024? Partita aperta"

(ANSA) - POTENZA, 27 SET - "La partita è aperta ma non è questo il tempo di fare valutazioni di merito": così, a Potenza, il coordinatore regionale della Basilicata di Fratelli d'Italia, Piergiorgio Quarto, ha risposto a una domanda dei giornalisti sulla possibilità di proporre un candidato governatore alle elezioni regionali in programma nel 2024. Il centrodestra, con il presidente Vito Bardi (vicino alle posizioni di Forza Italia) è alla guida dalla Basilicata del 2019.

Stamani, Quarto ha tenuto una conferenza stampa con i tre parlamentari di Fratelli d'Italia eletti in Basilicata (sui sette in totale): il senatore Gianni Rosa e gli onorevoli Salvatore Caiata e Aldo Mattia. (ANSA).