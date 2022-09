Casa: nel Materano alloggi riqualificati e riconsegnati

(ANSA) - MATERA, 19 SET - "Le chiavi di tre alloggi, di cui due oggetto di riqualificazione", sono stati riconsegnati a Montalbano Jonico (Matera), al termine di lavori di straordinaria manutenzione e consolidamento: alla cerimonia hanno partecipato l'amministratore unico dell'Ater di Matera, Lucrezia Guida, e il sindaco di Montalbano Jonico, Piero Marrese.

"Due dei tre alloggi consegnati - ha spiegato l'Ater - sono stati oggetto di lavori di straordinaria manutenzione a carico dell'Ater di Matera, che hanno riguardato il consolidamento di un fabbricato a due piani, dopo lo sgombero avvenuto per motivi di sicurezza a fine 2019. L'intervento di recupero e adeguamento è stato finanziato con fondi del programma di reinvestimento 2020-2021 e fondi derivanti dalle rendite degli alloggi, legge 560/93. Il terzo alloggio è stato riassegnato, alla famiglia avente diritto, poiché liberatosi a seguito di rientro delle famiglie dopo l'ordinanza di sgombero".

Guida ha spiegato che "ancora una volta l'Ater Matera è intervenuta prontamente per fronteggiare la situazione di disagio abitativo generatasi per effetto dell'inagibilità degli alloggi, cercando con questo intervento di alleviare per una parte i problemi di queste due famiglie. Registriamo a Montalbano Jonico come negli altri paesi della provincia di Matera una forte domanda di alloggi popolari a seguito di una crisi che sta pressando le famiglie più deboli e stiamo cercando di metter in campo tutte le azioni e i progetti, anche nell'ambito del Pnrr - ha concluso - per drenare risorse e ridurre il fabbisogno abitativo anche nell'entroterra materano, contribuendo a combattere lo spopolamento del territorio".

(ANSA).