Carabinieri: nuovo Comandante Potenza, "sentinelle attente"

(ANSA) - POTENZA, 19 SET - "Dobbiamo continuare ad essere sentinelle attente e vigili sul territorio": sono le prime parole pronunciate stamani, davanti ai giornalisti, dal nuovo comandante provinciale di Potenza dei Carabinieri, il colonnello Luca D'Amore.

Nato a Salerno nel 1976, D'Amore - che è stato insignito di alcune importanti onorificenze - ha frequentato l'Accademia militare di Modena e la Scuola ufficiali Carabinieri di Roma: è laureato in Giurisprudenza e Scienze della sicurezza interna ed esterna. Ha prestato servizio nella Scuola marescialli e brigadieri di Velletri (Roma), in Bosnia-Erzegovina, in Kosovo, al comando della compagnie di Petralia Sottana e Cefalù (Palermo), nella Scuola ufficiali Carabinieri di Roma e al Comando Generale dell'Arma.

Il colonnello D'Amore - che è subentrato al colonnello Nicola Albanese - ha anche presentato ai giornalisti i nuovi comandanti di quattro delle sette compagnie dei Carabinieri che operano nel Potentino: il maggiore Vincenzo Pappalardo (Lagonegro) e i capitani Giovanni De Tommaso (Viggiano), Luca Gasparri (Senise) e Zaccaria Sica (Acerenza). (ANSA).