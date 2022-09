Tennis: a Potenza il torneo 'La Gazzetta del Mezzogiorno'

(ANSA) - POTENZA, 08 SET - E' riservato a giocatori di prima e seconda categoria il trofeo di tennis "La Gazzetta del Mezzogiorno", che si disputerà a Potenza dal 12 al 22 settembre.

Il montepremi del torneo - che sarà presentato sabato 10 settembre, alle ore 12, in una conferenza stampa al circolo tennis di Santa Maria del capoluogo lucano - è di 1.500 euro.

"Si recupera così - è spiegato in un comunicato - una tradizione tennistica degli anni '60-70, quando i trofei messi in palio dai quotidiani come la Gazzetta e il Mattino attiravano nel capoluogo lucano giocatori di prima fascia del panorama nazionale. Durante i dieci giorni del torneo ci saranno eventi collaterali come la presentazione di libri sul tennis e un convegno sul futuro della disciplina sportiva in Basilicata. La premiazione dei vincitori si terrà giovedì 22 settembre, alle ore 19.30, con la consegna del trofeo e delle targhe". (ANSA).