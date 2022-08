Covid: in Basilicata 333 nuovi positivi e altri 207 guariti

(ANSA) - POTENZA, 26 AGO - Sono 333 i nuovi positivi in Basilicata, al termine dell'esame di 1.205 tamponi: lo ha reso noto la task force regionale, spiegando che non vi sono state altre vittime del covid-19.

Negli ospedali sono ricoverate 44 persone, due delle quali sono curate in terapia intensiva. Ieri sono guarite 207 persone: altre 7.569 sono in isolamento domiciliare. (ANSA).