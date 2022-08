Calcio: a Matera lavori manutenzione al "XXI Settembre"

(ANSA) - MATERA, 25 AGO - "Per permettere l'avvio regolare delle gare di campionato del Matera Calcio" (Serie D), sono cominciati oggi alcuni lavori di manutenzione straordinaria nello stadio "XXI Settembre" della città: lo ha reso noto il sindaco di Matera, Domenico Bennardi, che ha definito "indispensabili i lavori per poter avere uno stadio degno e in conformità con quanto previsto dalla Lega nazionale dilettanti".

I lavori - che costeranno 45 mila euro - riguardano gli spogliatoi, gli impianti, alcuni dispositivi di protezione e l'"eventuale sostituzione" delle porte del campo di gioco.

Bennardi ha ricordato che lo stadio fa parte di un progetto, denominato "Parco del campo", per il quale il Comune ha ottenuto un finanziamento di 12,6 milioni di euro, "che riguarda la rigenerazione urbana di tutta l'area dello stadio e delle zone limitrofe". (ANSA).