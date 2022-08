Sport: il 7 settembre a Potenza la consegna dei premi Ussi

(ANSA) - POTENZA, 19 AGO - Si svolgerà il prossimo 7 settembre, a Potenza, l'edizione per il 2021 e per il 2022 dei premi Ussi Basilicata, la manifestazione organizzata dall'Unione stampa sportiva italiana che premia gli atleti, le squadre ed i dirigenti lucani che si sono contraddistinti per particolari meriti sportivi e comportamentali.

La manifestazione, che comincerà alle ore 18.30, ritorna dopo un anno di sospensione a causa delle misure restrittive dovute dalla pandemia: quest'anno unirà con un'unica premiazione i migliori protagonisti dello sporti lucano delle ultime due stagioni.

Gli atleti premiati, saranno: la karateka, Terryana D'Onofrio di Marsicovetere (Potenza), vincitrice dell'oro a squadre femminile nella specialità del Kata ai campionati Europei di Porec, in Croazia nel 2021; il ciclista Domenico Pozzovivio, di Policoro (Matera), che quest'anno ha partecipato alla sua sedicesima edizioni del Giro d'Italia; l'atleta paralimpico, Donato Telesca, di Pietragalla (Potenza), sesto classificato nel sollevamento pesi alle paralimpiadi di Tokyo nel 2021, nella categoria fino a 80 kg, con 193 kg sollevati in seconda prova; il fantino, Pasquale d'Atena di Pignola (Potenza); la giovane tennista (classe 2008) melfitana, Elena Francese; la nuotatrice, Lucia Lourdess Marsicano, di Viggiano (Potenza), campionessa italiana juniores nel 2020 nei 200 metri stile libero.

Per le squadre sarà premiata la "Roller Matera hockey femminile", campione d'Italia nella stagione 2020/21 e classificate seconde lo scorso anno. Tra i dirigenti, la targa dellUssi andrà al presidente della squadra di calcio dell'F.c.

Francavilla (Serie D, girone H), Antonio Cupparo. Infine è stato previsto un premio alla carriera per il fotografo potentino Enzo Bianchi, per oltre 50 anni fotografo per la Gazzetta del Mezzogiorno.