Legalità: protocollo prefettura Matera-Museo nazionale

(ANSA) - MATERA, 18 AGO - Il prefetto di Matera, Sante Copponi, e il direttore del Museo nazionale di Matera, Annamaria Mauro, hanno firmato oggi un Protocollo d'intesa per la legalità, con l'obiettivo di prevenire nell'ambito degli appalti eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa e fenomeni di corruzione.

"Con la sottoscrizione del Protocollo, la stazione appaltante e l'appaltatore - ha spiegato la prefettura - si impegnano e porre in essere una serie di attività rivolte ad elevare il livello di prevenzione nei confronti delle interferenze illecite a scopo anticorruttivo e antimafia e a consentire il rispetto delle norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.

Particolare attenzione sarà rivolta al controllo, da parte degli organi preposti, delle norme in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro'' . Presso la prefettura, inoltre, sarà costituito un Tavolo tecnico per il monitoraggio dei flussi di manodopera e del controllo del pieno rispetto delle normative in materia di reclutamento dei lavoratori. Il prefetto, infine, ha aggiunto che l'invito alla sottoscrizione del Protocollo di legalità sarà rivolto nei prossimi giorni alle stazioni appaltanti più importanti operanti sul territorio. (ANSA).