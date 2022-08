Matera 2019: la notte di San Lorenzo 'a riveder le stelle"

(ANSA) - MATERA, 03 AGO - Dopo l'edizione "molto partecipata dello scorso anno", torna a Matera il 10 agosto, nella notte di San Lorenzo dedicata all'osservazione degli astri, "Matera Cielo Stellato. A riveder le stelle".

Si tratta di "un evento diffuso organizzato dalla Fondazione Matera Basilicata 2019 (anno in cui la Città dei Sassi è stata Capitale europea della Cultura), con il patrocinio del Comune di Matera. Con questa iniziativa, che nasce dalla riattualizzazione di un'antica tradizione ad opera di Francesco Foschino, Saverio Tarasco e Vito Cappuccio, la Fondazione - è scritto nel comunicato diffuso dall'ufficio stampa - mira a sensibilizzare sui temi dell'inquinamento luminoso, del risparmio energetico, della protezione e valorizzazione del cielo notturno anche con proposte di ecoturismo, come l'astroturismo".

"A trasformarsi in un cielo capovolto, grazie a centinaia di lumi a led a basso impatto ambientale - è sottolineato nella nota della Fondazione Matera Basilicata 2019 - sarà ancora una volta l'area della Murgia materana visibile dai diversi affacci del Sasso Caveoso. All'imbrunire verrà spenta la pubblica illuminazione in una parte di questa area, per poter godere al meglio lo spettacolo della Murgia e della volta celeste punteggiate di tanti piccoli bagliori.

Anche quest'anno la Chiesa di Santa Maria de Idris sarà il palcoscenico dell'evento dalle ore 21.30 alle ore 22.15".

(ANSA).