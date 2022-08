Covid: in Basilicata 381 positivi su 1.543 tamponi

(ANSA) - POTENZA, 03 AGO - Sono 381 i positivi emersi in Basilicata nella giornata di ieri, dopo l'esame di 1.543 tamponi (molecolari e antigenici): lo ha reso noto la task force regionale sulla pandemia, aggiungendo che sono state registrate anche 491 guarigioni. Negli ospedali lucani sono ricoverate 74 persone (quattro meno di ieri), delle quali tre in terapia intensiva, due al San Carlo di Potenza e l'altra al Madonna delle Grazie di Matera. I lucani attualmente positivi sono 12.177. Il bilancio delle vittime della pandemia è di 938 (ieri non è stato registrato alcun decesso), mentre finora sono state registrate 155.684 guarigioni. (ANSA).