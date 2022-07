A Lagonegro un 'Polo unico della Salute' da 89 mln

(ANSA) - POTENZA, 13 LUG - La giunta regionale della Basilicata ha approvato stamani una delibera "che individua i nuovi enti attuatori e le fasi di realizzazione per la costruzione del 'Polo Unico della Salute' nella città di Lagonegro (Potenza)". Lo ha reso noto l'ufficio stampa della stessa giunta, specificando che "il totale complessivo dell'investimento è pari a circa 89 milioni di euro".

In particolare, "sono state individuate, quali nuovi soggetti attuatori del progetto, l'Azienda ospedaliera San Carlo di Potenza (Aor) e l'Azienda sanitaria locale di Potenza (Asp), subentrate all'Ente Regione Basilicata e dichiarate responsabili degli interventi assegnati e dei relativi costi/importi di ciascuna fase di realizzazione".

Secondo l'assessore regionale alla sanità, Francesco Fanelli, "la costruzione del Polo unico della salute a Lagonegro rappresenta un tassello importante della programmazione sanitaria e rivestirà un ruolo strategico per l'aumento della mobilità attiva regionale. I lavori di riqualifica previsti sono infatti in linea con le prospettive di crescita e potenziamento delle strutture intermedie del territorio; un investimento che sottolinea quanto sia all'ordine del giorno, per questa amministrazione, garantire una salute pubblica di qualità e adeguata ai bisogni dei cittadini. Si tratta - ha concluso Fanelli - di un intervento importante che apporterà un vantaggio notevole in termini di cure e di efficienza, oltre che in termini occupazionali e accademici". (ANSA).