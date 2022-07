Calcio: Nocerino allenatore della Primavera del Potenza

(ANSA) - POTENZA, 09 LUG - Antonio Nocerino è il nuovo allenatore della Primavera e responsabile del Settore giovanile del Potenza calcio. Lo ha comunicato la società lucana che, per il quinto anno consecutivo parteciperà al campionato di serie C.

La prima squadra rossoblù sarà invece dall'ex calciatore della Lazio e dell'Atalanta, Sebastiano Siviglia.

Nella nota diffusa dall'ufficio stampa del Potenza calcio è ricordato che Nocerino, "ex calciatore, tra gli altri con le maglie di Juventus e Milan, oltre che nazionale azzurro, dal 2020 ha guidato come tecnico la selezione Under 15 e assistente allenatore Under 17 dell'Orlando City (Stati Uniti)". (ANSA).