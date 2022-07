Scuola: contro dispersione e povertà 5,3 mln alla Basilicata

(ANSA) - POTENZA, 01 LUG - Il Ministro dell'Istruzione, Patrizio Bianchi, ha firmato il decreto che stanzia i primi fondi di "un piano da 1,5 miliardi di euro contro la dispersione scolastica e le povertà educative e per superare i divari territoriali": lo ha reso noto lo stesso Ministro, aggiungendo che "la prima tranche di risorse assegnata alla Basilicata ammonta a circa 5,3 milioni di euro, stanziati per 54 istituti della regione"- I fondi vengono dal Pnrr.

"Si tratta - ha spiegato il Ministro - di un finanziamento molto importante, un progetto nazionale che mette al centro i più fragili. Questa linea di finanziamento si aggiunge alla riforma degli istituti tecnici e professionali e alla riforma dell'orientamento, alle quali stiamo lavorando, misure altrettanto importanti sul fronte del contrasto alla dispersione e all'abbandono scolastico. Prenderemo per mano le ragazze e i ragazzi che hanno difficoltà nella prosecuzione del loro percorso di studi e per questo rischiano di lasciare precocemente o, purtroppo, lo fanno. Saremo al fianco delle scuole lungo tutto il percorso", ha concluso Bianchi.

Il Ministero dell'Istruzione ha sottolineato che "a questo primo step faranno seguito altre due tranche di finanziamento, la prima dedicata a favorire l'acquisizione di un diploma ai giovani, anche tra i 18-24 anni, che hanno abbandonato precocemente gli studi, mentre con la seconda saranno attivati progetti per il potenziamento delle competenze di base per superare i divari territoriali e anche alcuni progetti nazionali nelle aree più periferiche delle città e del Paese". (ANSA).