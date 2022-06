Scherma: la lucana Palumbo convocata per i Mondiali al Cairo

(ANSA) - POTENZA, 28 GIU - La fiorettista lucana Francesca Palumbo, che ha vinto la medaglia d'oro ai Campionati Europei svoltisi di recente ad Antalya, in Turchia, parteciperà ai Campionati del Mondo in programma al Cairo, in Egitto, dal 15 al 23 luglio. Lo ha reso noto la Federscherma di Basilicata, sottolineando che "i commissari d'arma hanno infatti deciso di confermare in blocco i protagonisti della fortunata spedizione in Turchia che ha visto l'Italia primeggiare nel medagliere con la cifra record di 14 medaglie di cui quattro d'oro, sette d'argento e tre di bronzo".

"I primi tre giorni di gare in programma nella capitale egiziana - è scritto in una nota - saranno dedicati alle fasi preliminari individuali per quegli atleti che non rientrano tra i 'top 16' del ranking mondiale: Francesca Palumbo, attualmente numero 12 della classifica, accede dunque di diritto al tabellone principale da 64 che assegnerà le medaglie martedì 19 luglio. Per quanto riguarda le prove a squadre il team selezionato dal ct Stefano Cerioni e formato inoltre da Alice Volpi, Arianna Errigo e Martina Favaretto (riserva in Italia Erica Cipressa) scenderà in pedana giovedì 21 per la prima parte di gara fino all'altezza del tabellone da 8 mentre le fasi finali e l'assegnazione delle medaglie sono previste per il giorno successivo, venerdì 22 luglio".

Nella stagione in corso Palumbo, "in forza all'Aeronautica Militare ed allenata dal maestro Fabio Galli, oltre ad aver vinto l'oro europeo a squadre di Antalya, è stata terza in Coppa del Mondo a St. Maur: nel suo palmares figurano anche l'argento a squadre ai Mondiali di Budapest nel 2019 ed il bronzo a squadre agli Europei di Dusseldorf nello stesso anno più due secondi posti ai Campionati Italiani Assoluti nel 2018 e nel 2019". (ANSA).