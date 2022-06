Covid: in Basilicata 720 nuovi positivi e 482 guariti

(ANSA) - POTENZA, 28 GIU - Settecentoventi dei 1.959 tamponi esaminati nelle ultime 24 ore sono risultati positivi: lo ha reso noto la task force regionale nel bollettino quotidiano sull'andamento della pandemia. Non si sono registrati decessi.

Negli ospedali sono ricoverate 51 persone, una delle quali è in terapia intensiva. In isolamento domiciliare si trovano 8.246 persone (ieri erano poco più di novemila). Sono guariti altri 482 positivi. (ANSA).