Ambiente: Villa del prefetto di Potenza, "piena fruibilità"

POTENZA, 28 GIU - Nella "Villa del prefetto" di Potenza saranno avviati presto "lavori di recupero funzionale" che porteranno alla "piena fruibilità del polmone verde cittadino": lo ha annunciato il presidente della Provincia, Rocco Pappalardo, annunciando interventi per 1,2 milioni di euro.

I lavori interesseranno balaustre, muri di sostegno, pulizia generale e l'ex campo da tennis, "che diventerà un luogo di aggregazione". Per la villa sarà utilizzato anche un finanziamento di 1,7 milioni di euro riconosciuto dal Ministero dei Beni Culturali grazie al Pnrr-settore Parchi e giardini storici: serviranno per lavori edili, da completare entro il 2023, e alla "componente vegetale", da completare entro il giugno 2024. La villa del prefetto, infatti, viene indicata come "un giardino verticale che, nell'ambito urbano, è un unicum in tema di fruibilità ed accoglienza".