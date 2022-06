Comunali: Bianco eletto sindaco di Policoro

(ANSA) - POLICORO, 27 GIU - Enrico Bianco ha vinto il ballottaggio contro Nicolino Lopatriello ed è stato rieletto sindaco di Policoro (Matera). Bianco ha ottenuto il 61,47 per cento dei voti, Lopratriello il 38,53 per cento. Entrambi i candidati erano alla guida di coalizioni di liste di centrodestra.

Al primo turno avevano votato il 69,52 per cento degli aventi diritto, mentre ieri - nelle 14 sezioni allestite in città - hanno votato il 59, 97 per cento degli aventi diritto. (ANSA).