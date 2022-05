Covid: in Basilicata 119 nuovi positivi ma nessuna vittima

(ANSA) - POTENZA, 30 MAG - Centodiciannove dei 415 tamponi esaminati in Basilicata nelle ultime 24 ore sono risultati positivi: il dato è contenuto nel bollettino della task force regionale, che non registra vittime.

Negli ospedali sono ricoverate 66 persone, una delle quali è curata in terapia intensiva. In un giorno sono guarite dal covid altre 146 persone. (ANSA).