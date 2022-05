Congresso eucaristico: il Papa il 25/9 a Matera per chiusura

(ANSA) - MATERA, 30 MAG - E' confermata la presenza a Matera di Papa Francesco per domenica 25 settembre, giorno di chiusura del 27/o Congresso eucaristico nazionale, sul tema "Torniamo al gusto del Pane. Per una chiesa eucaristica e sinodale".

La conferma dell'arrivo del Papa a Matera l'ha data stamani ai giornalisti l'arcivescovo di Matera-Irsina, monsignor Giuseppe Antonio Caiazzo, presentando il programma del congresso, che comincerà il 22 settembre: "Prima della Santa Messa in piazza Matteotti, la mattina del 25 settembre - ha aggiunto il presule - Papa Francesco farà un giro in auto a Matera, lungo un itinerario che comprende anche gli antichi rioni sassi, Patrimonio dell'Umanità dell'Unesco". La Messa celebrata dal Pontefice "sarà l'unica a cui tutti parteciperanno insieme, a coronamento delle giornate congressuali".

L' evento sarà ripreso da Tv2000 e Avvenire. Nel corso delle giornate, che prevedono ogni giorno l'arrivo in media di 1.500 ospiti ufficiali (delegazioni di sette compreso il Vescovo per ciascuna delle 223 diocesi) e di pellegrini, si svolgeranno momenti di riflessione, preghiera, testimonianze. Riferendosi al tema del congresso e alle preoccupazioni per la guerra in Ucraina l'arcivescovo ha detto che "'Tornare al gusto del pane' significa che da Matera, una delle città più antiche del mondo, come Chiesa Italiana, lanceremo un forte messaggio di speranza affinché non si arrivi ad un semplice trattato di pace ma alla condivisione dello stesso pane. Una pace 'a tavolino' - ha concluso - senza la consapevolezza della fratellanza e la necessità della giustizia, è peggio della guerra''. Il Congresso lascerà anche alcuni segni tangibili. Riguardano l' inaugurazione a Matera della mensa dei poveri dedicata a don Giovanni Mele, la nascita della casa dei migranti a Serramarina di Bernalda (Matera), l'apertura della ''casa degli autistici'' a Pisticci (MAtera), l'inaugurazione a Matera di nuovi spazi del polo culturale per la Biblioteca, l'Archivio storico e il Museo diocesano. (ANSA).