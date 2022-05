Usura: tassi di interesse al 120%, un arresto a Lauria

(ANSA) - POTENZA, 26 MAG - Un uomo di Lauria (Potenza), è stato arrestato dai Carabinieri nell'ambito dell'operazione "Zero", condotta dalla Procura della Repubblica di Lagonegro (Potenza), che ha portato alla luce "una ramificata attività di usura" in danno di imprenditori e cittadini che, dopo aver chiesto del denaro in prestito, dovevano restituirlo con un tasso di interesse del 120% all'anno.

Le indagini, che sono state condotte dai Carabinieri del nucleo operativo della compagnia di Lagonegro (Potenza), hanno portato a due ordinanze che hanno interessato, oltre all'uomo arrestato, anche un'altra persona nei cui confronti è stato disposto "un divieto temporaneo di esercizio degli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese". (ANSA).