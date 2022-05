Energia: presentata la piattaforma per il "Siape Basilicata"

(ANSA) - POTENZA, 17 MAG - Una piattaforma digitale per semplificare i processi di ricezione e gestione degli Attestati di prestazione energetica (Ape), per eseguire dei monitoraggi sulle valutazioni energetiche e sul patrimonio edilizio regionale, che andrà ad incidere sulla qualità dei dati raccolti: è questo l'obiettivo del "Siape Basilicata", il nuovo sistema informatico integrato, che è stato presentato stamani a Potenza.

Gli Ape, che fino ad oggi venivano raccolti dalla centrale bandi della Regione Basilicata (Cebas), saranno caricati sul nuovo portale dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie (Enea), per garantire una raccolta delle attestazioni energetiche in maniera più efficiente, permettendo l'analisi dei singoli dati raccolti. (ANSA).