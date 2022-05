A Potenza il concorso "San Gerardo e la sua nave per un giorno"

(ANSA) - POTENZA, 16 MAG - Sono circa 300 i disegni presentati per il concorso "San Gerardo e la sua nave per un giorno", riservato agli alunni delle classi quinte elementari della città di Potenza. La cerimonia di proclamazione dei vincitori del concorso - promosso dall'associazione culturale "La Nave del Santo" - è in programma sabato prossimo, 21 maggio, nel foyer del teatro Stabile, alle ore 17.30.

I vincitori - ricorda l'associazione - faranno parte della Parata dei Turchi (in programma nel capoluogo lucano la sera del 29 maggio, alla vigilia della festa patronale in onore di San Gerardo) proprio nel quadro di San Gerardo bambino benedicente.

(ANSA).