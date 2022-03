'Potenza riusa', per la rigenerazione urbana ed edilizia

(ANSA) - POTENZA, 17 MAR - La rigenerazione urbana ed edilizia di immobili per lo più ricadenti in aree del centro urbano: è questo uno degli obiettivi principali dell'avviso pubblico "Potenza riusa", presentato stamani, in un incontro con i giornalisti, dal vicesindaco e assessore all'urbanistica del capoluogo di regione lucano, Antonio Vigilante.

In particolare il bando fa riferimento alle "manifestazioni di interesse al riutilizzo/rifunzionalizzazione di immobili, già classificati quali Srau (Suoli riservati all'armatura urbana) per un utilizzo diverso da quello per funzioni pubbliche". Tra gli esempi fatti da Vigilante - insieme al dirigente dell'ufficio Urbanistica e Gestione del territorio, Giuseppe D'Onofrio - l'ex scuola Sinsgalli in via Leoncavallo, la ex caserma dei vigili del fuoco nel rione San Rocco e l'ex centro Natasha del rione Lucania. (ANSA).