(ANSA) - ROMA, 16 FEB - E' Ivrea la Capitale Italiana del Libro 2022. Lo ha comunicato al ministro della Cultura, Dario Franceschini, in diretta live sul sito del ministero, il presidente della Giuria, Marino Sinibaldi. In lizza vi erano anche Aliano (Matera), Barletta, Costa di Rovigo, Nola, Pistoia, Pescara e Pordenone. In un tweet il governatore lucano, Vito Bardi, ha scritto che "Aliano ha vinto comunque: è il simbolo della resilienza lucana. Il lavoro fatto dal sindaco sarà valorizzato dalla Regione Basilicata". (ANSA).