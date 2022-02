Comuni: Lauria aderisce al 'Patto per la parità'

(ANSA) - POTENZA, 12 FEB - "Noi sindache e sindaci aderiamo a questo Patto con la consapevolezza che la mancanza di pari opportunità tra donne e uomini, pur nella valorizzazione delle differenze, equivale alla violazione di un essenziale diritto umano e condanniamo qualsiasi forma di violenza e di potere di un sesso sull'altro".

In un comunicato è specificato che "con questo spirito l'amministrazione comunale di Lauria (Potenza)", guidata dal sindaco Gianni Pittella, "con delibera di giunta ha aderito al 'Patto dei comuni per la parità e contro la violenza di genere' promosso dall'Anci e che impegna le amministrazioni alla promozione di una cultura che porti a una parità reale in una società più equa e paritaria". (ANSA).