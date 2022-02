A Matera Palumbo firma il numero 900 di "Diabolik''

(ANSA) - MATERA, 12 FEB - In fila a Matera, in piazza Vittorio Veneto, per una copia delle avventure numero ''900'' di "Diabolik'' firmata dal disegnatore di fumetti Giuseppe Palumbo che è coautore del numero speciale e disegnatore ufficiale delle avventure del ''re del terrore''. L'iniziativa, promossa dalle associazioni Strane Nuvole e Gli Audaci e dalla casa editrice Astorina, ha richiamato numerosi fan e lettori del genere.

L'edizione speciale è incentrata su una storia all'insegna dell'adrenalina, intitolata ''900 minuti di furore'', che vede Diabolik alle prese con un avversario ricomparso dal passato.

L'uscita dell'albo speciale, con copertina su carta laminata, coincide con il 60/o anniversario dalla creazione dell'albo di Diabolik, creato nel 1962 dalle sorelle Angela e Giuliana Giussani. (ANSA).