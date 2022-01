Salute: Leone, intollerabile la carenza poltrone al Crob

(ANSA) - POTENZA, 03 GEN - "È intollerabile che non ci siano poltrone sufficienti per la somministrazione di chemioterapici": lo ha detto l'assessore alla salute della Regione Basilicata, Rocco Leone, in riferimento a quanto denunciato da una paziente oncologica del Crob di Rionero (Potenza).

L'assessore - attraverso una nota diffusa dall'ufficio stampa della giunta regionale - ha risposto alla lettera di una paziente, in cura presso l'istituto di ricerca lucano, che aveva segnalato l'assenza di un numero sufficiente di poltrone per ricevere le cure chemioterapiche.

"Mi appello al direttore generale del Crob - ha detto Leone - affinché in tempi rapidissimi possa risolvere questa criticità di facile risoluzione, anche per riscattare l'immagine del Crob dopo le infelici e non condivise scelte gestionali di riorganizzazione delle strutture interne".

"Il Crob - ha aggiunto - è punto di riferimento non solo per i lucani, ma anche per i malati oncologici delle regioni limitrofe. Conto di avere una risposta già questa settimana, in caso contrario attiverò tutte le procedure nelle facoltà del mio dipartimento", ha concluso Leone. (ANSA).