Covid: in Basilicata 588 nuovi positivi su 2.622 tamponi

(ANSA) - POTENZA, 31 DIC - Sono 588 i nuovi positivi in Basilicata (due in più rispetto a ieri), emersi dall'esame di 2.622 tamponi: i dati sono contenuti nel bollettino della task force regionale. Le persone ricoverate negli ospedali di Potenza e di Matera sono 65 (tre in più rispetto a ieri), una delle quali ricoverata in terapia intensiva. Il bollettino registra anche una vittima, ma ve ne sarebbe già un'altra (una donna non vaccinata ricoverata a Matera, in terapia intensiva).

Ieri "sono state effettuate 5.669 vaccinazioni. Sono 444.426 i lucani che hanno ricevuto la prima dose del vaccino (80,3 per cento) e 412.877 quelli che hanno ricevuto anche la seconda dose (74,6 per cento) e 158.270 quelli che hanno ricevuto la terza dose (28,7 per cento)". (ANSA).