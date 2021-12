Un bando per arginare "la fuga dei cervelli"

(ANSA) - POTENZA, 29 DIC - La giunta regionale della Basilicata ha approvato un bando da quattro milioni di euro destinato ai giovani laureati ed alle aziende lucane per "favorire l'occupazione a tempo indeterminato, pieno o parziale": lo ha annunciato l'assessore regionale alle attività produttive, Franco Cupparo.

L'avviso pubblico "Giovani competenze lucane in azienda" è stato ideato - è spiegato in una nota diffusa dall'ufficio stampa della stessa giunta - per "arginare la cosiddetta 'fuga dei cervelli' e integrare le competenze professionali in azienda con l'obiettivo di migliorare la competitività del sistema produttivo". (ANSA).