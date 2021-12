Calcio: Picerno, superato il controllo della Covisoc

(ANSA) - POTENZA, 28 DIC - L'Az Picerno (serie C, girone C) - in una nota diffusa dall'ufficio stampa - ha reso noto "di aver superato positivamente il controllo della Covisoc, la Commissione per la vigilanza delle società di calcio professionistiche della Figc".

Nel comunicato è specificato che "gli ispettori hanno evidenziato la regolarità delle scritture contabili, dei pagamenti di stipendi, contributi e bilancio della società presieduta dal presidente Donato Curcio". (ANSA).