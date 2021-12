Covid: in Basilicata 270 nuovi positivi e una vittima

(ANSA) - POTENZA, 23 DIC - La morte di una persona colpita dal Covid, che non si registrava da alcune settimane, è la novità più significativa nelle ultime 24 ore in Basilicata, annotata dal bollettino della task force regionale: ora sono 607 i lucani uccisi dal virus dall'inizio dell'emergenza sanitaria.

I nuovi positivi sono 270, quasi cento in più rispetto a ieri, emersi dall'esame di 2.212 tamponi: i ricoverati negli ospedali sono 41 ma nessuno è in terapia intensiva. Sono stati registrati anche 51 guariti.

I lucani che hanno ricevuto la prima dose di vaccino sono 443.280 (80,1 per cento), mentre quelli che hanno avuto anche la seconda sono 411.073 (74,3 per cento), La terza dose è già stata somministrata a 133.479 persone (24,1 per cento). (ANSA).