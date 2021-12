Natale: a Matera botti vietati dal 24 dicembre al 7 gennaio

(ANSA) - MATERA, 22 DIC - Il sindaco di Matera, Domenico Bennardi (M5S), ha firmato un'ordinanza con la quale ha disposto il divieto di utilizzo di petardi, botti e artifici pirotecnici su tutto il territorio comunale dal 24 dicembre al 7 gennaio 2022.

"Durante le festività natalizie ed in occasione della notte di Capodanno è consuetudine - ha evidenziato il sindaco della Città dei Sassi - festeggiare con l'accensione ed il lancio di artifici pirotecnici di ogni categoria. Questa usanza di lanciare botti e petardi - ha continuato - ha causato in passato lesioni, anche gravi, alle persone che li maneggiavano o che ne venivano accidentalmente colpiti. Lo scoppio di petardi e altri artifici pirotecnici costituisce pericolo e può arrecare un danno non solo all'uomo ma anche gli animali domestici ed alla fauna selvatica". (ANSA).