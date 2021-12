Natale: Bardi, dal Presepe lucano un messaggio di speranza

(ANSA) - POTENZA, 07 DIC - "La rappresentazione della Natività realizzata dall'artista lucano Franco Artese e che oggi offriamo alla comunità di Torino è, a mio avviso, qualcosa di più di un capolavoro artistico. Non è solo qualcosa da ammirare, da osservare e, per certi versi, da contemplare, ma anche e soprattutto da vivere come esperienza e come sentimento". Lo ha detto - secondo quanto reso noto dall'ufficio stampa della Giunta lucana - il presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, intervenendo all'evento di presentazione alla stampa e alla cerimonia di inaugurazione, nel Duomo di Torino, del Presepe monumentale della Basilicata realizzato dal Maestro lucano Franco Artese.

"Il presepe della Basilicata è un messaggio, con significati di pace e di speranza, che - ha aggiunto il governatore - viaggia dalla provincia del Mezzogiorno d'Italia alle cattedrali del mondo. E sappiano bene, in un tempo difficile e complicato come quello che ancora stiamo attraversando con la pandemia, quanto ci sia bisogno di pace e di speranza". (ANSA).