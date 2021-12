Covid: in Basilicata 48 positivi su 1.015 tamponi esaminati

(ANSA) - POTENZA, 01 DIC - Quarantotto dei 1.015 tamponi esaminati in Basilicata nelle ultime 24 ore sono risultati positivi: lo ha reso noto la task force regionale, aggiungendo che ieri sono state effettuate 4.342 vaccinazioni.

Sono state registrate, inoltre, 32 nuove guarigioni (in totale, 29.052 lucani hanno superato la malattia dall'inizio dell'emergenza) e non vi sono persone ricoverate in terapia intensiva (in ospedale ci sono 14 pazienti con il covid).

I lucani che hanno ricevuto la prima dose di vaccino sono 437.760 (79,1 per cento), mentre quelli che hanno ricevuto anche la seconda sono 405.365 (73,3 per cento). Hanno ricevuto la terza dose 53.605 persone (9,7 per cento). (ANSA).