Regione: una mail per i contributi al Piano strategico

(ANSA) - POTENZA, 26 NOV - "L'approvazione in Giunta regionale della proposta di Piano strategico regionale prevede una serie di incontri con i soggetti istituzionali, civili e sociali della Basilicata". In un comunicato diffuso dall'ufficio stampa della stessa Giunta è spiegato che "come prevede l'articolo 45 dello Statuto, il Piano strategico regionale è un lavoro condiviso: il voto definitivo dovrà arrivare dal Consiglio regionale entro il 19 dicembre. Gli attori istituzionali, le parti sociali, le autonomie locali, gli stakeholder e i cittadini - è scritto nella nota - possono inviare i propri contributi al Piano Strategico Regionale, inviando una mail a pianostrategico@regione.basilicata.it".

(ANSA).