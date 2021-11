Fanelli: "Aiuti a chi realmente lavora in agricoltura"

(ANSA) - POTENZA, 26 NOV - "Abbiamo scelto di andare nei diversi territori, dove stiamo avendo ottimi riscontri, per incontrare e informare i giovani intenzionati a investire in un settore strategico per la nostra regione, l'agricoltura.

L'obiettivo è concedere gli aiuti a chi realmente lavora in questo settore". Lo ha detto, attraverso l'ufficio stampa della Giunta lucana, l'assessore regionale all'agricoltura, Francesco Fanelli, riferendosi agli appuntamenti in corso "per informare i possibili beneficiari, giovani di età compresa fra i 18 e i 41 anni non ancora compiuti, sugli aiuti concessi dal bando 'Primo insediamento in agricoltura 2021' del Programma di sviluppo rurale (Psr) Basilicata 2014-2020".

Tre - è annunciato nel comunicato - i prossimi incontri in calendario "per rispondere in maniera capillare alle esigenze delle diverse aree della regione, nel rispetto della normativa anti Covid": il primo il 29 novembre nell'area Pollino-Senisese, a Senise (Potenza), alle ore 17, nella sala Sirino del Centro polifunzionale regionale. Poi l'1dicembre tappa nel Vulture-Alto Bradano, a Melfi (Potenza), alle 17, nella Sala consiliare del Comune. Per la Collina Materana, a Tricarico (Matera) il 3 dicembre, alle 17, nell'Auditorium comunale". (ANSA).