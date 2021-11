Covid: in Basilicata superate le 40 mila terze dosi

(ANSA) - POTENZA, 26 NOV - Quarantacinque dei 761 tamponi molecolari esaminati ieri in Basilicata sono risultati positivi al covid-19: lo ha reso noto la task force regionale, aggiungendo che si sono registrate altre 31 guarigioni di persone residenti in regione.

Sempre ieri sono state effettuate 4.231 vaccinazioni: i lucani che hanno ricevuto la prima dose sono 436.636 (78,9 per cento), mentre quelli che hanno avuto anche la seconda sono 402.993 (72,8 per cento). Hanno ricevuto la terza dose 38.669 persone (5,9 per cento), anche se - fanno sapere dalla Regione Basilicata - già in giornata sono state superate le 40 mila terze dosi. (ANSA).