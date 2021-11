Covid: Bardi, "orgoglioso dei lucani ma non basta"

(ANSA) - POTENZA, 26 NOV - "Ieri la Basilicata è stata la migliore regione d'Italia per somministrazioni e terze dosi. Un dato incoraggiante che ci deve rendere orgogliosi. Ma non basta.

Ci sono 57 mila lucani non ancora vaccinati: mi appello al loro buon senso". Lo ha scritto su facebook il presidente della Giunta regionale, Vito Bardi. Il governatore lucano ha inoltre evidenziato che "gli hub vaccinali sono a disposizione di chi ha paura, diffidenza o qualsivoglia dubbio: i nostri medici, sanitari e volontari sono disponibili per fornire ogni chiarimento. I nostri comportamenti - ha concluso Bardi - sono decisivi: proteggiamo i lucani".

(ANSA).