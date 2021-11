Tenta di violentare la moglie, arrestato dalla Polizia

(ANSA) - MATERA, 24 NOV - Con le accuse di maltrattamenti in famiglia, violenza sessuale tentata e continuata e lesioni personali ai danni della moglie, a Matera, un uomo di 47 anni è stato arrestato dalla Polizia, intervenuta di notte in seguito alla richiesta di aiuto della donna che, dopo essere riuscita a fuggire alla violenza sessuale, si era rifugiata a casa dei vicini.

Dopo le cure al Pronto soccorso, la donna ha raccontato agli agenti le aggressioni, fisiche e verbali, subite dal marito negli ultimi mesi, con la conseguente decisione di non avere più rapporti sessuali. (ANSA).