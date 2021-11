Infanzia: incontro a Potenza per la Giornata internazionale

(ANSA) - POTENZA, 20 NOV - "A 32 anni di distanza dall'approvazione della convenzione Onu sui diritti dell'infanzia, ratificata in 197 paesi, in Italia ci sono circa un milione e 750 mila bambini e adolescenti che vivono in povertà": è uno dei dati che è emerso da un incontro, organizzato oggi a Potenza, presso l'Istituto comprensivo "Domenico Savio", in occasione della Giornata internazionale per i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza.

L'incontro, che è stato promosso dalla Regione Basilicata con la collaborazione dell'istituto potentino, è stato dedicato ai bambini che, "per la loro età, e per la condizione di vulnerabilità - hanno spiegato gli organizzatori - hanno bisogno di maggiore protezione, che può avvenire solo attraverso una rivisitazione dei diritti garantiti dagli adulti".

Al dibattito hanno partecipato l'organizzatore, Tomangelo Cappelli, il Sottosegretario all'editoria, Giuseppe Moles, la dirigente scolastica dell'istituto, Diana Camardo, il sindaco di Potenza, Mario Guarente, l'arcivescovo della diocesi di Potenza, monsignor Salvatore Ligorio, il neoprefetto di Potenza, Michele Campanaro, oltre ad altri esponenti delle istituzioni.

Si è anche collegato da remoto il commissario straordinario all'emergenza Covid-19, Francesco Paolo Figliuolo, che da bambino aveva frequentato proprio questa scuola potentina.

Figliuolo ha ricevuto il saluto dei suoi maestri dell'epoca, Osvaldo Tagaliavini e Caterina Potenza, e di una ristretta delegazione di suoi ex compagni di classe. (ANSA).