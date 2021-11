Stellantis: a Melfi contratto di solidarietà al 60%

(ANSA) - POTENZA, 17 NOV - Nello stabilimento Stellantis di Melfi (Potenza) dal 1 dicembre al 31 marzo 2022 sarà riattivato un contratto di solidarietà "difensivo", al 60 per cento. Lo prevede un accordo firmato oggi dall'azienda e e dai sindacati.

In un comunicato congiunto di Fim, Fiom, Uilm, Fismic, Ugl e Aqcf è sottolineato che il contratto di solidarietà "utilizzato dall'1agosto, a seguito dell'accordo siglato il 25 giugno" era stato "purtroppo sospeso nei mesi di settembre ed ottobre, per effetto della crisi globale di semiconduttori".

Oggi l'azienda - secondo quanto reso noto dalle organizzazioni sindacali - ha comunicato che "la crisi dei semiconduttori persiste, sebbene in quantità minore" e "ha palesato la possibilità di poter programmare diversamente le produzioni e nel contempo di poter riattivare il contratto di solidarietà, come da ripetute richieste sindacali, con una percentuale del 60 per cento". (ANSA).