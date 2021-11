Incidente sulla Basentana, morta una donna di 36 anni

(ANSA) - POTENZA, 15 NOV - Una donna di 36 anni, di Grassano (Matera), è morta a causa della gravità delle ferite riportate in un incidente avvenuto nel pomeriggio sulla strada statale 407 Basentana, nei pressi di Vaglio Basilicata, a pochi chilometri da Potenza.

Secondo quanto si è appreso, la donna era alla guida di una Fiat 600 che, per cause in fase di accertamento, è andata a sbattere contro il guardrail. Soccorsa dal 118, è stata trasportata in codice rosso all'ospedale San Carlo di Potenza dove è morta poco dopo il ricovero. (ANSA).