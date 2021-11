Fanelli ai giovani agricoltori: "Investite in Basilicata"

(ANSA) - MATERA, 15 NOV - "Questa misura è molto importante per il nostro territorio: è un segnale che vogliamo dare ai nostri giovani di investire qui in Basilicata". Lo ha detto in serata, a Matera, l'assessore regionale all'agricoltura, Francesco Fanelli, a margine del primo incontro di presentazione del bando "Primo insediamento in agricoltura 2021", misura 6.1 "Incentivi per la costituzione di nuove aziende agricole da parte di giovani agricoltori", sottomisura 6.1 "Aiuto all'avviamento di imprese per i giovani agricoltori" del Piano di sviluppo rurale (Psr) della Basilicata 2014-2020. Previsti fondi per 15 milioni di euro. (ANSA).