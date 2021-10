Fumetti e games, la Basilicata partecipa al "Lucca comics"

(ANSA) - POTENZA, 28 OTT - Le avventure di Dampyr "Il Licantropo di Matera", ambientate tra Matera, Craco (Matera), Barile e Venosa (Potenza), di Bonelli Editore e disegnato da Alessio Fortunato, e il mondo Metapontum, per la piattaforma di gioco Minecraft, saranno alcuni degli eventi presenti allo lo stand dell'Agenzia di promozione del territorio (Apt) della Basilicata, al "Lucca Comics and Games": lo ha annunciato il direttore generale dell'Apt Basilicata, Antonio Nicoletti.

Il festival internazionale del fumetto, che comincerà domani, 29 ottobre, e durerà fino a lunedì primo novembre, avrà come tema Dante Alighieri.

"L'Apt - ha sottolineato Nicoletti - nel suo piano delle attività 2021, ha inteso investire in maniera significativa nel settore del marketing digitale utilizzando lo strumento del gaming e dei videogiochi quale forma di promozione del territorio".

"Un modo innovativo di sperimentare nuovi linguaggi - ha aggiunto il direttore generale - per allargarsi anche a nuovi target a cui far scoprire una Basilicata sorprendente, che si rivela sempre più come luogo dell'immaginario, affidandosi - ha concluso Nicoletti - anche alla straordinaria forza comunicativa del cinema e delle nuove tecnologie". (ANSA).