Calcio: Picerno, via alla campagna abbonamenti

(ANSA) - POTENZA, 08 OTT - In seguito al ritorno, al termine dei lavori di adeguamento, allo stadio Curcio - dove lunedì scorso è stato sconfitto dal Catania per 1-0 - l'Az Picerno (serie C, girone C) ha aperto la campagna abbonamenti, che potranno essere sottoscritti dal 12 al 19 ottobre.

La società - attraverso un comunicato diffuso dall'ufficio stampa - ha reso noto che i costi vanno dai 180 euro della Tribuna Distinti ai 600 di quella vip e che "si riserva di organizzare una 'Giornata Rossoblù', nella quale gli abbonamenti non saranno validi". (ANSA).